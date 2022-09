"Estoy condenado a morir asfixiado": Jorge Ortiz de Pinedo habla sobre su estado de salud

En entrevista con la periodista Matilde Obregón, para la plataforma Youtube, el también comediante, de 74 años, dijo que su estado de salud es muy grave, aunque sigue manteniendo sus participaciones como actor.

La EPOC es un conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen la circulación del aire y dificultan la respiración.

En el 2014 le detectaron un tumor cancerígeno en el pulmón izquierdo

"Agradezco la salud que tengo, que no es buena. No es buena porque me dio hace 8 años cáncer, me detectaron un tumor en un pulmón izquierdo, en el lóbulo superior y me lo quitaron completo el lóbulo.

"Ese susto que pasé me provocó diabetes, soy diabético. Y por haber fumado 47 años de mi vida tengo EPOC, la enfermedad pulmonar crónica", indicó.

Dijo que le cuesta mucho trabajo respirar con normalidad, y se le complica más al vivir en la Ciudad de México, tanto a él como a otras personas que sufren la misma enfermedad y sobre todo para quienes no tienen sus pulmones completos.

"Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar, eso es una condena, es natural", afirmó.

Reflexionó sobre el hábito de fumar. Pidió a los fumadores ser más conscientes de los daños, pues él fue testigo de la muerte de sus amigos por cáncer pulmonar y no hizo caso a las advertencias.

"Raúl Vale murió de esto, muchos amigos murieron de cáncer de pulmón y yo no hice caso, entonces me tocó", indicó.

Comentó que hace dos años le detectaron otro tumor en el lado derecho y le quitaron el lóbulo medio.