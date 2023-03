Anuncia Law Roach, estilista de Zendaya, su retiro

"Mi vaso está vacío... Gracias a todos los que me han apoyado a mí y a mi carrera a lo largo de los años. A todas las personas que confiaron en mí con su imagen, les estoy muy agradecido. Si este negocio fuera sólo por la ropa, lo haría por el resto de mi vida, ¡pero desafortunadamente no lo es! ¡La política, las mentiras y las falsas narrativas finalmente me atraparon! Ustedes ganan... Me quedo fuera", escribió en la descripción de su foto.