Descarta estar enamorada

Ciudad de México

Celia Lora rompió el silencio y negó que tenga una relación amorosa con Lizbeth Rodríguez que, en las últimas semanas, ha presumido que ella y la hija de Alex Lora están enamoradas, pues aseguró que está sola, soltera, tranquila y sin planes de comenzar una relación con ninguna persona, por lo que sugirió que las declaraciones de la influencer no eran más que una broma y ahora, todas las fotos que Liz tenía de las dos juntas ya no aparecen en su perfil.

La modelo niega categóricamente que entre ella y Lizbeth haya un noviazgo, luego de que ayer se decidiera a subir un video donde habla del tema, pues a finales de octubre, la conductora contó a la prensa que el amor entre ella y Celia había surgido a raíz de la amistad tan cercana que tienen, pues comenzaron a besarse como amigas, pero con el tiempo, esos acercamientos provocaron que el deseo, pero también los sentimientos entre ellas fluyeran.

"Yo no veo en Celia la sexsymbol ¿sabes?, yo en Celia veo una persona hermosa, maravillosa, entregada, apasionada, cariñosa... que te hace sentir amada y feliz con lo que eres, una persona con la que puedes ser tú misma", destacó Rodríguez.

SARCÁSTICA CON EL TEMA

"Yo no ando con nadie, soy una persona muy feliz soltera, mi plan es morirme soltera, la paz mental me fascina, me encanta estar sola, viajar, sola y estar sola. Yo no tengo hermanos, así crecí, así me gusta, estar tranquila", mismo motivo por el que decidió alejarse del mundo del espectáculo" Celia Lora, Modelo e influencer

Sin embargo, para Lora tiene otra perspectiva del tipo de relación que sostienen, pues para ella sólo se trata de un vínculo amistosa, o así lo explicó en sus redes sociales y hasta fue sarcástica con el tema, al considerar que las personas que han difundido está información lo hicieron como un adelanto del Día de los Inocentes, en el cual está validado contar una mentira.

"No puedo creer que voy a hacer este video, pero bueno es necesario porque ya vi que parece que se adelantó el Día de los Inocentes (...) pero este video es para decir que yo no ando con nadie, con absolutamente nadie", destacó.

De acuerdo con Celia, hace muchos años decidió alejarse de la polémica y las cámaras, por ello expresó que cuando realmente está en una relación amorosa con una persona, la prensa y el público ni se entera, pues trata de ser muy discreta con sus afectos: "Cuando ando con alguien ni por aquí se imaginan, pero yo no tengo que publicar mi vida, ¿para qué? ¿a quién le importa", dijo.

UN MAL CHISTE

Fue entonces que sugirió que las declaraciones en que Lizbeth asegura que son novias no fueron más que motivadas por un mal chiste de la influencer.

"Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo no estoy en el país y la verdad tenía que decir que no, no es cierto, no sé por qué trascendió tanto, por qué se la creyeron", dijo la famosa que, en la actualidad se encuentra en Londres, ciudad a la que viajó para ver en concierto a los Chemical Brothers, quienes ofrecieron anoche un show en el The O2 Arena.

Lora explicó que conoce a Rodríguez desde hace cuatro años y, al poco tiempo, comenzaron a colaborar juntas para la plataforma de contenido explícito de cada una de ellas. "La conozco de casi cuatro años... por ahí, yo hice fotos con ella, ella es mi amiga, la quiero mucho", destacó.

La hija de Alex y Chela Lora se cuestionó por qué es hasta ahora que la vinculan amorosamente con una de sus colaboradoras, si no es la primera mujer con la que trabaja en una sesión de fotos.

NO ES LA PRIMERA VEZ

"He trabajado con ella y con mil otras chavas, no sé ya cuánto tiempo llevo haciendo fotos y nunca habían dicho que yo anduviera con alguien de ellas, nada más no crean todo lo que leen, todo lo que dicen", expuso.