La estafan

Ciudad de México

"Me acaban de estafar, me acaban de quitar 70 mil pesos, pero saben por qué lloro porque aprendí que lo más valioso, y que cuando pierdes dinero no pierdes nada, pero cuando pierdes un amigo, o a ti, ahí si pierdes todo, cuando pierdes la fe y yo les digo a todos los que estén pasado por un momento difícil, que confiemos

Y concluyó con una reflexión positiva sobre lo sucedido: a"Que bueno que me estafaron porque ahora puedo decirles, uno, cuídense, y dos, para valorar la vida, porque miren, yo sigo aquí y ahorita me pongo a tocar en la calle. Tu seguridad no debe estar nunca en el dinero".