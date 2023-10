Anuncia que está embarazada

La creadora de contenido, quien saltó a la fama junto a sus hermanos Rafa y Karen "Los Polinesios", publicó un emotivo video en YouTube en el que reveló su sentir sobre la nueva faceta que comenzará a lado de su pareja y familia.

Lesslie Polinesia es considerada una de las youtubers pioneras en la plataforma. Desde que era adolescente se involucró en el mundo digital, y hoy en día el canal que comparte con sus hermanos acumula más de 27 millones de suscriptores.

"El cambio no da miedo, es vida. He crecido compartiendo una parte de mi vida por Internet desde que tenía 16 años. He compartido de todo: risas, tristezas, triunfos, fracasos siempre junto a mis hermanos", indicó en el video de revelación.