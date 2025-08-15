Encabezará show en transmisión exclusiva de la NFL por YouTube

¿Reunir a los fanáticos del fútbol, Brasil y Karol G para una experiencia de una noche? Esa es una fórmula ganadora.

La música galardonada con un Grammy encabezará un espectáculo de medio tiempo durante la primera transmisión exclusiva de la NFL en YouTube el próximo mes, que se podrá ver en vivo desde el Arena Corinthians en São Paulo, Brasil, el 5 de septiembre. Ese es el enfrentamiento de la semana uno de la NFL entre los Chargers de Los Angeles y los Chiefs de Kansas City, ganadores de la AFC.

"Este año ha sido verdaderamente gratificante, y el momento de esta oportunidad — ser parte de un hito tan importante como la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube — es perfecto. Con mi último álbum ´Tropicoqueta´, me propuse representar las muchas facetas de mi cultura latina, algo por lo que siento una gran pasión en todo lo que hago. Estoy emocionada de llevar esa misma energía y orgullo a este escenario global y honrada de continuar elevando la cultura latina en una plataforma tan monumental", señaló la cantante en una declaración escrita exclusiva.