Obtiene su primer Emmy

Beyoncé sumó un reconocimiento más a su carrera al conseguir su primer Premio Primetime Emmy por su espectáculo en el juego navideño de la NFL entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans, transmitido por Netflix.

La cantante y su equipo fueron premiados en la categoría de "vestuario destacado para programación de variedades, no ficción o reality" por su show Beyoncé Bowl, con temática del Oeste, según el medio internacional Deadline.

El reconocimiento fue compartido con la diseñadora de vestuario Shiona Turini, las asistentes Erica Rice y Molly Peters, la supervisora Chelsea Staebell y el jefe de taller Timothy White.

El espectáculo, grabado en Houston, presentó en vivo canciones de su álbum Cowboy Carter y fue visto por más de 27 millones de personas, marcando los dos partidos más vistos en streaming en la historia de la NFL, según CNN.

Este premio técnico, determinado fuera del proceso de votación regular por un comité, representa un hito para Beyoncé, quien había recibido diez nominaciones previas sin ganar. Con este Emmy, la cantante se encuentra a mitad de camino hacia un EGOT, el reconocimiento que combina Grammy, Emmy, Oscar y Tony.

Además, Beyoncé sigue compitiendo en otros apartados de los Emmy como productora de Beyoncé Bowl en mejor especial de variedades y mejor dirección de un especial de variedades. La 77.ª edición anual de los Premios Primetime Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre.