Franco Escamilla tenía prohibido escuchar los chistes de Polo Polo

CIUDAD DE MÉXICO

"Era muy fan desde niño", expresó durante la segunda parte de la entrevista que le hizo Yordi, a quien le dijo que le dolió cuando este ídolo empezó a mostrar signos de degeneración en su memoria.

"Me sacó de onda, me dolió mucho, porque fue mi primera influencia en la comedia. Algo que tenía el maestro es que hasta cuando se le iba el hilo, su manera de regresar era perfecta, improvisar lo hacía de manera magistral", señaló.

El primer casette de Polo Polo que escuchó fue uno que tenía su papá en el estudio y lo ponía a escondidas; cuando le dieron permiso de escucharlo fue porque les rogó, hasta que aceptaron, pero la condición fue que no debía decir groserías, ni bajar de calificación y mucho menos tener alguna queja en la escuela.

En ese momento -recordó- jamás se imaginó que en un futuro llegaría a convertirse en un humorista con millones de seguidores y que, incluso, tendría un especial en la plataforma de streaming Netflix.

"Yo nada más quería escucharlo porque se me hacía lo más cagado", indicó Escamilla quien cuenta con más de 11.1 millones de followers en Instagram.





Antes no hacía divisiones entre su vida personal y laboral, pues destacó que tenía claro que debía apagar el chip de que era comediante, cuando llegaba a su casa, pero esa regla cambió con el tiempo, pues se dio cuenta que en cualquier momento le pueden surgir ideas para tener material que puede llevar a sus presentaciones.

"Si no apagaba el personaje (de standupero) saldría más material, ya no me voy a limitar porque me estaba amargando de estar concentrado en no decir nada yo llegué al punto de no hablar porque la he cagado ante familiares y amigos, dije: ´ya no voy a hablar, porque luego se enojan".

Escamilla reconoció que ha dado declaraciones fuera de lugar e incluso en funerales, incluido en el de su papá, pero tiene claro en que no aparentará nada que no es, aunque sabe que puede perder amistades.

En ocasiones -confesó- que su familia tiene que anclarle que quieren sostener una conversación sería con él, por ejemplo hay veces en que discute con su pareja, pero se acuerda que eso tal vez le sirve para su show así que le dice: "Necesito escribir esto o mandarme un audio" y aunque se enoje lo hace: "D esto comemos", comentó.