Canta a todo pulmón con Oasis

Orlando Bloom sigue disfrutando de su recién estrenada soltería y para prueba su escapada este sábado para disfrutar del concierto de Oasis en Manchester.

Apenas unas semanas después de confirmar su separación de Katy Perry, el actor de 48 años compartió varios videos en Instagram cantando a todo pulmón y bailando con emoción los grandes éxitos de la icónica banda.

La estrella de "Piratas del Caribe" gozó del espectáculo desde la sección VIP junto a varios amigos, e incluso los hijos de Liam Gallagher, Lennon, de 25 años, y Gene, de 24.

Antes del espectáculo, el actor publicó un video con el título: "Camino a Oasis. No podría estar más emocionado". En otro clip añadió: "Va a ser una gran noche de karaoke", mientras sonreía a la cámara.

Y vaya que lo fue, pues no dejó de compartir el resto de la noche videos y fotos en sus historias cantando rolas clásicas como "Wonderwall", "Don´t Look Back in Anger" y "Champagne Supernova", además de "Live Forever", "Take Me Away" y "Half the World Away".

"Si no les gusta Oasis, deslicen hacia arriba. Si quieren verme repasar algunos de mis karaokes favoritos para reírse, aquí los tienen", bromeó el histrión.

Después del concierto, reflexionó sobre la experiencia: "Mi yo de 16 años, que estaba en Knebworth, simplemente lo dejé todo en Manchester. ¡Qué increíble noche!"