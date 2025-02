¡Kanye West y Bianca Censori ponen fin a su matrimonio!

La relación entre Kanye West y Bianca Censori ha llegado a su fin, según varios medios estadounidenses.

La pareja, que contrajo matrimonio en diciembre de 2022 bajo una licencia de "matrimonio confidencial", está en proceso de presentar legalmente la disolución de su unión en los próximos días, informó Daily Mail.

La ruptura se produce menos de dos semanas después de su controvertida aparición en los Premios Grammy 2025, donde Censori desfiló con un vestido completamente transparente, un acto que causó sorpresa y generó más atención sobre su relación.

Desde entonces, West, de 47 años, se ha visto envuelto en una serie de controversias, incluyendo comentarios antisemitas y la venta de productos con símbolos nazis en su sitio web, lo que llevó a su despido por parte de su agente de talentos.

"Ella ya ha tenido suficiente. La camiseta con la esvástica (que él estaba vendiendo) fue la gota que colmó el vaso. Ella le dijo que ella no era así y que no podía estar asociada con eso", dijo una fuente cercana a Page Six.

La fuente agregó que West, quien afirma tener dominio sobre Censori, ha afectado su reputación y la de su esposa, quien ya no quiere ser parte de esa polémica.

"Eso la perjudica y ella no quiere ser parte de ese circo", señaló la fuente al medio.

A pesar de los conflictos, se ha informado que West y Censori habrían llegado a un acuerdo postmatrimonial, en el que Bianca recibirá 5 millones de dólares y podrá quedarse en la lujosa casa de 35 millones de dólares que el rapero posee en Los Ángeles.

"Bianca está agotada", comentó otra fuente. "Ha sido una esposa y colaboradora increíble, ha pasado por muchas cosas, pero esto puede ser insuperable".

Esta no es la primera vez que la pareja ha enfrentado rumores de separación. En octubre de 2024, TMZ reportó que ambos ya se habían distanciado, pero fueron vistos juntos poco después en Japón; sin embargo, las fuentes aseguran que esta vez la ruptura es definitiva.

"Sin duda ha habido fricciones, es un gran obstáculo para ellos", aseveró la fuente. "Ella tiene que seguir adelante Creo que este es el final del ciclo para ella".

Kanye West, de 46 años, y Bianca Censori, de 28, se casaron en Palo Alto, California, un mes después de que West finalizara su divorcio con Kim Kardashian. A pesar de haber mantenido su matrimonio en secreto en sus primeros meses, ahora la situación parece haber llegado a su punto de no retorno.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido comentarios oficiales sobre su separación.