Novia de Danilo Carrera forma parte de la realeza

CIUDAD DE MÉXICO

El ecuatoriano recién reveló en el programa "Hoy" que la "dueña de sus quincenas" pertenece a la realeza, razón por la cual podría mantener el amorío en bajo perfil.

"Tiene sus títulos por ahí de realeza", contó frente a cámaras.

Si bien el famoso, junto a Angelique Boyer, acudieron al matutino para presentar dicha novela, éste aprovechó para abrir su corazón y dar algunos detalles de la susodicha.

Danilo explicó que la mujer, quien es de origen árabe, vive en Grecia, aunque tampoco dijo a qué familia real pertenece. Incluso, entre la charla, recordó el curioso momento en que la conoció, debido a que el famoso se acercó con cierta familiaridad a ella.

"Cuando la conozco, yo en seductor, estaba en Egipto y pensé: 'Le voy a dar un beso en la mejilla para saludarla'", dijo.

Y aunque Danilo probablemente se sintió muy galán en aquel momento, en realidad el acto fue frenado por la misteriosa mujer.

"Al acercarme a ella, me dice: 'No, es que no me puedes tocar'. Y yo: '¿Cómo que no te puedo tocar? ¿Que eres princesa?'. Y me responde: 'Pues sí'. Y así empezó todo", aseguró; situación que dejó con la boca abierta a algunos de los conductores, además que levantó aún más la curiosidad por conocer su identidad.

Entre la broma, también salió a la luz que Danilo siguió uno de los consejos de su mamá al pie de la letra.

"'Tienes que casarte con una princesa', y yo le hice caso", externó con sonrisas y contó que aunque en un comienzo fue difícil la relación con sus suegros, ahora "Ya les caigo bien".

A pesar de que en el 2019, Renaud gritó a los cuatro vientos que estaba perdidamente enamorada de Danilo y él a su vez de ella, además que su relación iba viento en popa, el amor les duró poco más de un año.

Lo que llevó al declive a la pareja fue que aunque ella deseaba formar una familia con él, en realidad Carrera no estaba preparado.

"Son momentos, etapas de tu vida que vas eligiendo y no era ahí (para ser papá). Al final del día creo que aprendes, creces y evolucionas", dijo frente a medios de comunicación hace una semana.

Además, explicó que la anterior situación ya forma parte de su pasado y aseguró que está muy enamorado de su pareja, con quien contrajo matrimonio, por lo que está emocionado.

"Quiero tener hijos ya. Hasta el nombre tenemos", expresó.