Es la más bella

Helen Mirren decora la portada de la edición de los más bellos de People, con un artículo que aborda sus pensamientos sobre la belleza y cómo la actriz ganadora del Oscar aún se pone nerviosa antes de filmar una película.

La revista presentó ayer miércoles la portada de la edición anual, que sale a la venta el viernes.

Mirren, de 76 años, dijo que quedó "atónita" al enterarse del honor y que nunca se consideró hermosa, especialmente a su edad. Desde su perspectiva, la palabra belleza debería llamarse de otra manera: pavoneo.

"Me encanta la palabra pavoneo porque creo que significa que tengo seguridad en mí misma, me presento al mundo, disfruto del mundo que me rodea", dijo Mirren, galardonada con el Premio de la Academia a la mejor actriz por su trabajo en la película de 2006 "The Queen" ("La reina").

La actriz, que ha sido vocera de L´Oreal Paris desde 2014, ha construido una impresionante carrera con más de 140 créditos a lo largo de 55 años.

"Creo que lo que se llama industria de la belleza debería llamarse industria del pavoneo", continuó. "Le estamos dando a la gente pavoneo".

A pesar de su reverenciada trayectoria, aún se pone nerviosa antes de comenzar un nuevo proyecto.

"Me pone muy nerviosa el proceso diario", dijo Mirren, quien ha protagonizado producciones como "The Long Good Friday" ("El largo viernes santo"), "Elizabeth I" y "The Cook, the Thief, His Wife, & Her Lover" ("El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante"). "Y conocer y tratar con gente nueva. Y no saber si voy a recordar mis diálogos o no. Simplemente me asusto mucho hasta que entro en el ritmo de las cosas y luego me relajo".

Después de que termina una película, dijo que sus nervios se calman y que no lee ninguna crítica, buena o mala.

Si bien duda de su propia belleza, Vin Diesel cree que el reconocimiento le queda perfecto.

"Tiene un carisma que es atemporal. Tiene miradas para matar y siempre lo ha hecho. Tiene un espíritu jovial", dijo el actor, quien protagonizó la película de 2021 "F9" ("Rápidos y furiosos 9") con Mirren. "Pero creo que lo más atractivo de Dame Helen Mirren es la forma en que te hace sentir. Ella siempre te hace sentir apreciado y amado. Y por eso, la querré siempre".