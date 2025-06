Ernesto D'Alessio aclara rumores sobre su orientación sexual

Ernesto D'Alessio no se siente afectado por los rumores que, desde que era muy joven, sugieren que es gay porque, para él, la homosexualidad no es sinónimo de algo negativo; en cambio cree que, cuando lo cuestionan acerca de sus preferencias, quien lo interroga sólo deja entrever su falta de tolerancia a la diversidad sexual.

El cantante está por debutar en "Alberto, el musical", por lo que formó parte de la conferencia de la obra, en la que la prensa le preguntó si le molestaba que, a través de los años, se siga insinuando que es homosexual.

D'Alessio negó sentirse ofendido por los rumores, partiendo del hecho de que ser heterosexual u homosexual no tiene nada de malo y lamentó que, cuando se le pregunta por su orientación, sea con dolo.

"Siempre se ha cuestionado, cuando se cuestionan mi orientación sexual, me lo dicen como si me estuvieran ofendiendo, a mí no me molesta, estoy perfectamente claro de quién soy yo".

Además, rememoró que, desde que debutó en la música, en 1990, su apariencia dio pie a que se pensara que era gay, debido a que considera que, en él, había una delicadeza inherente, la cual se reflejaba en sus gestos y movimientos.

"Estoy consciente que, desde que saqué mi primer disco, con mi pelo larguita y tengo la cara muy finita, de pronto, en el escenario, cuando bailo, yo mismo me veo y, digamos, tengo movimientos afeminados, pero a mí me molesta", abundó.

Ernesto está tan convencido de quién es, que le despreocupa por completo aclarar cuál es su orientación sexual, pues sabe que, aunque se sintiese atraído por hombres, su familia y quienes lo aman seguirían respetándolo y apoyándolo, por lo que, con cierta comicidad, aclaró que no va desmentir los rumores.

"Oigan, si yo soy gay, déjenme en paz y, si yo soy gay y tengo una novia, déjenla en paz a ella, voy a dejar ahí sembrada la duda, soy quien soy y ya".

El hijo de Lupita D'Alessio cayó en la cuenta de que, cuando se pone en duda su orientación, es con intenciones de irrespeto, por lo que no se imagina la situación de discriminación que atravesaría si, en realidad, fuera homosexual.

"Si yo lo fuera, ¿te imaginas la cantidad de ofensas que estaría yo recibiendo?, qué lamentable, ¿no?, en fin... hay mucho que trabajar todavía", consideró.

A propósito del tema, el también actor negó las afirmaciones Alfredo Cervantes Landa, el hombre que golpeó a Fabián Lavalle en 2007, pues llegó a decir que él fue uno de los famosos que le pagaba por sus servicios sexuales.

"Es una farsa, completamente, no es cierto, ni en el caso de Cristian (Castro), me atrevo a decir, ni en el de (Edgar Vivar), ni en el caso mío".

Sarcástico, Ernesto precisó que, además, de tener que elegir a una pareja hombre, sería una persona de gran atractivo y no un personaje como Cervantes Landa.

"Te voy a decir una cosa, si yo fuera gay, traería un forro de cabr*n, no esas payasadas, todo aguado, lo mismo que he traído con mujer, lo traería con un hombre, créeme que siempre he tenido buen gusto", indicó.