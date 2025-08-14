Estrena en octubre su docuserie

El lunes, Apple TV+ reveló el primer adelanto oficial de Mr. Scorsese, una docuserie de cinco episodios dirigida por la aclamada cineasta Rebecca Miller, y cuyo estreno mundial está previsto para el próximo 17 de octubre.

El adelanto ofrece al público un acceso sin precedentes al legendario realizador ganador del Óscar, y presenta entrevistas con el propio Scorsese y sus amigos cineastas, entre ellos Steven Spielberg, quienes reflexionan sobre el trabajo del director de Casino.

En el clip difundido se revela cómo la versión del director de Taxi Driver casi no llegó a estrenarse y hasta qué punto el visionario cineasta estuvo dispuesto a llegar para proteger la que se convertiría en una de sus películas más icónicas.

"Mr. Scorsese examina cómo las vibrantes experiencias vitales de Scorsese influyeron en su visión artística, pues cada película que dirigió asombró al mundo con su originalidad", señaló la plataforma de streaming en un comunicado de prensa.

"Desde sus primeras experiencias (películas estudiantiles de la Universidad de Nueva York) hasta la actualidad, este documental explora los temas que han fascinado a Scorsese, incluyendo el lugar del bien y del mal en la naturaleza fundamental de la humanidad".

Con acceso exclusivo a los archivos privados de Scorsese, la serie documental se apoya en extensas conversaciones inéditas con amigos, familiares y colaboradores creativos, como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster y Rodrigo Prieto, entre muchos otros.