A las mujeres les cuesta más sobresalir en industria musical: Ángela

Ángela Aguilar no pudo contener las lágrimas mientras hablaba sobre lo mucho que le cuesta a las mujeres sobresalir en la industria musical, el momento, que se ha vuelto viral, ocurrió horas después de que su esposo, el también cantante Christian Nodal, diera una entrevista a Adela Micha en la que habló de cómo inició su relación con Ángela y de por qué tuvieron que destaparla al poco tiempo de que Nodal terminara su relación con la argentina Cazzu.

El matrimonio entre Ángela y Christian de nuevo vuelve a dar de qué hablar, ya cumplieron su primer aniversario como marido y mujer y la pareja continúa aclarando versiones, rumores y señalamientos que más los han perjudicado que beneficiado.

Nodal salió a defender a su esposa en la charla que tuvo con Adela, asegurando que él no fue infiel y que Ángela no le rompió el corazón a su hija Inti; en medio de la polémica que se desató tras dicha entrevista, la cantante de 21 años se presentará en el Hollywood Bowl, en Los Ángeles, por primera vez junto a su papá Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar, en dos conciertos los días 15 y 16 de agosto.

Ángela Aguilar deja a flor de piel su sensibilidad

Ángela Aguilar estuvo en el en el estudio de Apple Music donde habló sobre el desarrollo de las mujeres en la industria musical y de lo mucho que trabajan para sobresalir, lamentó que ese trabajo se empañe por el morbo sobre su vida personal, sin que importe cuánto talento tenga.

"Saber qué puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad que como mujer lo que está pasando personalmente es mucho más importante que lo que está pasando en tu carrera artística en tu arte, y eso es algo que sabes que me emociona mucho porque las mujeres trabajan 10 veces más duro en tantas cosas y obtienen tan poco reconocimiento por el trabajo que hace y por eso elijo no ser parte de eso y elijo no usar mi plataforma para eso", expresó conmovida.

La nieta de Flor Silvestre e hija de Pepe Aguilar alentó a las mujeres que aman la música y que tiene talento, para no rendirse y trabajar por sus sueños.

"Estoy orgullosa por ti, de ti a la nueva generación de mujeres que están eligiendo continuar, que son fuertes y que quieren ser alguien en esta industria que te trata como si no fueras nadie, y para todas esas mujeres que están trabajando duro y se están esforzando, solo quiero decir que estoy orgullosa de ti, te apoyo y tienes a alguien de tu lado", expresó.