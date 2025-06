Bárbara de Regil ‘No es mi tipo’

Bárbara de Regil destapó en un reality show llamado “Secretos de Parejas” que el cantante J Balvin le coqueteó por Instagram.

Todo comenzó cuando la actriz compartió un video de una premiación donde ella le entregaba un premio al intérprete de “Safari” y hasta lo etiquetó.

“Me contesta por mensaje directo y ahí tengo los screenshots (capturas de pantalla). ‘Vuélvemelo a entregar’, me pone y yo dije: ‘¿Vuélvemelo a entregar los premios o qué?’

“Después de 17 minutos me puso: ‘Ah, no, olvídalo, eres casada’. Yo le contesté y ‘aunque no estuviera, no eres mi tipo’”, contó.

Y es que Bárbara agregó que el reguetonero no es para nada su tipo, es más, prefiere tenerlo lejos.

“A mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”, dijo entre risas.

En una entrevista con “Ventaneando”, la también influencer indicó que no era su intención mantener oculta esta anécdota, pues en el mismo programa develó que el fallecido Memo del Bosque la acosó.

“Me aventé a hablar, a decir, sin intención de dañar ni de difamar ni nada. Yo digo esto pasó y pasó, porque así fue. Es bien sabroso decirlo”, confesó.