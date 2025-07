Christian Nodal niega haber probado la comida de Ángela Aguilar

A través de una entrevista, Christian Nodal negó que nunca ha probado la comida hecha por su esposa, Ángela Aguilar. El cantante reveló cómo es vivir en la intimidad de la cocina.

El matrimonio de Nodal y Ángela sigue dando de qué hablar en redes sociales. En internet, los usuarios han seguido los pasos de ambos artistas de regional mexicano y algunos se han burlado de su relación.

¿Por qué Christian Nodal nunca ha probado la comida de Ángela Aguilar?

En el programa "El Brunch de los 40", el intérprete de "Cazzualidades" reveló que no ha tenido el gusto de probar la comida de su esposa. Sin embargo, mencionó que ella sí ha preparado un platillo.

Christian Nodal dijo que ha probado unos blanquillos con salsa, algunos aseguran que se refería a huevos y otros afirman que se trata de los frijoles.

Al momento de preguntarle sobre la comida de Ángela Aguilar, afirmó que no ha tenido la oportunidad de probar los platillos fuertes de su esposa. El comentario de la estrella de regional ha generado dudas entre los fans de su relación.

"Comida no me ha tocado", dijo Nodal en el programa de radio de LOS40 México. Además, el artista comentó que preferiría no volver a cantar "Adiós amor" antes que dejar de ver su anime favorito, "One Piece".

A la fecha, el cantante sostiene una disputa legal con su disquera, Universal Music, quienes lo acusan de apropiarse ilegalmente de la autoría de sus éxitos y alegan que Nodal ha falsificado documentos.

Ángela Aguilar siempre lleva su parrilla para cocinarle a su esposo

En entrevista con Pati Chapoy, la hija de Pepe Aguilar afirmó que siempre lleva su parrilla a todos lados para cocinarle lo que se le antoje a Christian Nodal, reveló con una leve sonrisa.

Las declaraciones de Christian Nodal y de Ángela Aguilar han generado conversación en redes sociales, entre quienes opinan que la cantante no le quiere cocinar a su esposo y quienes dicen que se está esforzando.