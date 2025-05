Madrina de lujo

Angelina Jolie fungirá como la madrina de Marie Colomb y Finn Bennett, los ganadores del afamado Trofeo Chopard del Festival de Cine de Cannes de este año.

La ganadora del Óscar estará presente en Cannes en los próximos días para entregar el premio anual a los actores emergentes, junto con la presidenta del festival de cine, Iris Knobloch.

SU TRAYECTORIA

“Estoy muy feliz de dar la bienvenida a Angelina Jolie como nuestra madrina del Trofeo Chopard. Su asombrosa trayectoria cinematográfica y su dedicación a marcar la diferencia en el mundo la convierten en un modelo a seguir ideal. Sé que los talentos emergentes que homenajeamos este año se inspirarán en su trayectoria y sus consejos”, dijo Scheufele en un comunicado de prensa.

“Es un honor para mí ser madrina en el Festival de Cine de Cannes. Me complace tener la oportunidad de reconocer a los jóvenes artistas y su excepcional trabajo”, añadió Jolie .

MUY ACTIVA

Jolie protagonizó el año pasado María, una película biográfica de Pablo Larraín sobre la cantante de ópera Maria Callas. También actuará y producirá la próxima película de Alice Winocour, Couture, ambientada en la Semana de la Moda de París.

Como es la tradición con la madrina o padrino del Trofeo Chopard, Jolie ofrecerá orientación cercana a los actores emergentes durante todo el año.

LOS GALARDONADOS

Marie Colomb es una estrella revelación en Francia, con roles en la película Magnetic Beats, ganadora del Premio César a la Mejor Ópera Prima, y en la próxima versión francesa de Los Miserables, junto a Camille Cottin y Noémie Merlant.

Por su parte, el actor británico-irlandés Finn Bennett ha destacado en papeles en proyectos como Warfare, Black Doves y True Detective: Night Country. También es el protagonista del nuevo spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms.