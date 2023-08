Enloquece las redes con video sensual

Madrid, España

Una semana después de hacerse viral tras compartir en redes sociales un vídeo con la coreografía de su última canción, "Copa Vacía", Shakira ha vuelto a desatar la locura con un nuevo baile de su single con Manuel Turizo, que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de este verano.

La colombiana, con jeans, un top rojo con forma de hoja que deja entrever sus espectacular figura, y su cabello suelto y ondulado, rememora sus míticos movimientos de cadera del sencillo "Hips Don´t Lie" al ritmo de "Copa Vacía" en un nuevo video en redes sociales que, en solo 12 horas, acumula ya 1 millón de me gusta y va camino de convertirse en una nueva coreografía viral de la cantante que, es innegable, está imparable.

Pero no es el único motivo por el que la colombiana se ha convertido en noticia, ya que en los últimos días ha cobrado fuerza un rumor sobre su misteriosa relación con Lewis Hamilton. Tras sus citas en Miami, Londres, Barcelona, Ibiza o Los Ángeles, la revista People asegura que su especial amistad estaría en stand by en estos momentos porque el piloto de Fórmula 1 quiere tener un hijo, algo a lo que ella no estaría dispuesta.