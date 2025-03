Gala Montes reacciona al encuentro de su madre con Adrián Marcelo

Gala Montes no se quedó callada y luego de que su madre, la señora Crista Montes, presumiera del encuentro que tuvo con Adrián Marcelo, la actriz reaccionó en sus redes sociales.

La noche de este miércoles, la señora Crista publicó una fotografía en la que aparecía muy sonriente y al lado del polémico youtuber, uno de los mayores detractores de la también cantante; además le dedicó unas palabras y lo llamo "un caballero", a pesar de las fuertes críticas que ha lanzado en contra de su hija.

"No cabe duda que me llevo una sorpresa. El Sr Adrián Marcelo, en toda la extensión de la palabra. Aunque me critiquen todos los envidiosos, el perdón existe. El Sr es un caballero. Él y su equipo me trataron súper bien... gracias me llevo un gran sabor de boca", escribió.

Ahora, es Gala quien rompió el silencio y en su cuenta oficial de Instagram respondió a lo sucedido.

La villana de "Vivir de amor" se encuentra de vacaciones por Europa, pero no desaprovechó la oportunidad y lanzó la frase: "es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará", la cual forma parte del tema "Ni parientes somos" y con la que dejó entrever su sentir ante la actitud de su madre.

Cabe recordar que la relación entre madre e hija ha estado marcada por la polémica. Antes de la participación de Gala en "La casa de los famosos México", ambas protagonizaron un fuerte pleito cuando Crista la acusó de despedirla injustificadamente y dejarla a su suerte, mientras que la actriz aseguró que su madre le robó parte del dinero que ganó en televisión.

Por otro lado, Adrián Marcelo y Montes coincidieron en el reality de Televisa, y el conductor fue señalado por violencia de género debido a los comentarios y ataques dirigidos hacia la actriz.

Por esta situación, Crista Montes lo denunció ante las autoridades; sin embargo, se ha dicho que Adrián le ofreció una fuerte cantidad de dinero para que la señora accediera a platicar con él.

Fans apoyan a Gala Montes

Ante esta difícil situación, los fans y usuarios de las redes sociales salieron en defensa de la también cantante y la llenaron de comentarios de apoyo y solidaridad.

"Yo soy tu familia", "Te amamos hermosa. Qué se te resbale todo", "Eres una guerrera", "Te abrazamos, hoy, mañana y siempre", "Aquí tienes a una familia que nunca te va a traicionar", son algunos de los mensajes que pueden leerse.