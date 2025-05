Estudia a Ringo Starr para su próxima película

El actor Barry Keoghan reveló que se reunió con Ringo Starr como parte de su preparación para interpretarlo en las próximas películas biográficas dirigidas por Sam Méndes, centradas en los cuatro miembros de The Beatles.

En entrevista con Jimmy Kimmel Live, Keoghan compartió que acudió a la casa del legendario baterista para observarlo de cerca y conocerlo en un plano más personal.

"Conocí a Ringo el otro día. Lo conocí en su casa y tocó la batería para mí. Me pidió que tocara, pero no lo hice. Estaba demasiado nervioso", confesó.

SE ENCUENTRAN

El protagonista de "Los Espíritus de la Isla" dijo que el encuentro, más que una simple visita, se trató de una oportunidad para estudiar a fondo los gestos, la energía y la esencia de Starr, con el fin de retratarlo con autenticidad.

"Mientras hablaba con él no podía mirarlo. Pero él me dijo: ´Puedes mirarme´. Mi trabajo es observarlo, captar sus gestos y estudiarlo. Quiero humanizarlo y transmitirle sentimientos, no sólo imitarlo", explicó.

El actor, de 32 años, describió la experiencia como íntima y entrañable: "Simplemente nos sentamos en el jardín y charlamos. Fue encantador", recordó.

APRUEBAN SELECCIÓN

La elección del actor irlandés como Ringo ha sido bien recibida por el propio músico, quien en una entrevista previa con Entertainment Tonight bromeó sobre el entusiasmo de Keoghan.

"Creo que es genial. Creo que está en algún lugar tomando lecciones de batería, y espero que no demasiadas", dijo el baterista.

El ambicioso proyecto de Sam Méndes, director de filmes como "American Beauty" y "1917", constará de cuatro películas independientes, cada una desde la perspectiva de un Beatle.