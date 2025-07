¡Estrenan a los 60!

La Original Banda el Limón está festejando sus 60 años de carrera con la canción "Enamorado", el primer volumen de Historia y Tradición y con una gira por Estados Unidos.

El famoso grupo de banda compartió cómo han vivido ellos sus conciertos en el país vecino del norte, luego de las deportaciones masivas de paisanos.

"Honestamente es lamentable. Yo creo que entre tanta gente, los músicos somos algunos de los que estamos afectados, porque existe el miedo, el temor de salir y que algo suceda. Sin embargo, pues, también ese ímpetu que tenemos los latinos, los mexicanos, creo que está bien representado por nuestros paisanos que no se dejan, siguen trabajando, siguen saliendo a hacer sus labores, a ganarse el pan", compartió Vic Noriega, cantante.

Comento que las cosas están cambiando para muchos grupos y artistas. Incluso, hay a quienes les han negado el visado.

"Afortunadamente, aquí en la banda esto es trabajo de hace años, desde antes que estuviéramos nosotros, y se ha tratado de mantener un buen récord", dijo Noriega.

La agrupación también le da la bienvenida a un nuevo cantante, Manuel Ávila, quien asegura se ha sentido muy a gusto con sus compañeros.

"Desde que llegué a Mazatlán siempre me dieron su mano, me están dando consejos, son unos maestros para mí, porque yo no tengo la experiencia como ellos. Y yo me siento contento de que ellos hayan sido así. Son unas personas maravillosas y de buen calibre", agregó Manuel.

La Original también lanzó a dueto con Julio Preciado quien formó parte de la banda.