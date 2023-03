Rebecca Jones y su mensaje en sus últimas fotos en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO

Tras el padecimiento, reapareció públicamente durante una premier privada que le organizaron sus compañeros de trabajo del filme "Nada que ver", por lo que aprovechó el momento para lanzar un contundente mensaje, en el que se mostraba positiva y con buen ánimo a pesar de sus problemas de salud.

"Qué lindo es saber que tanta gente me quiere y que manera tan linda de demostrármelo. Como no pude asistir a la premier, Jacobo Nazar @jaynazar y @videocine me organizaron mi propia premiere privada con palomitas y todo", se lee en Instagram a un lado de una fotografía en la que aparece junto con sus colegas y donde se observa visiblemente delgada.

"Ahora que se ve el resplandor de la salud perfecta, esa luz de esperanza tan añorada. Algunos no pudieron asistir por cuestiones de trabajo, pero se perfectamente que su corazón está conmigo", continuó.

Algunos de sus seguidores se sorprendieron por su apariencia, situación que la propia actriz abordó en su escrito.

"Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exuperie : lo esencial es invisible a los ojos. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo sé que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque sé que Dios SIEMPRE está conmigo", agregó.

La famosa detalló que no estaba luchando contra la enfermedad, porque para ella: todos luchan por vivir cada día, sin embargo, se estaba esforzando por disfrutar cada segundo de vida, tanto de los buenos momentos como los malos.

Asimismo, explicó que seguía cuidándose con medicina alópata y alternativa.

"No me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico", concluyó.

El mensaje fue bien recibido por los internautas, incluso algunas celebridades le mandaron "polvos mágicos" para su recuperación.

"Muchísima gente te queremos y admiramos siempre y para siempre señorona", escribió la actriz Ana Brenda Contreras de "Corazón indomable".

Zuria Vega añadió: "Mi Rebe eres puro fuego".

"¡Van los polvos mágicos hermosa y chin... Rebecca!", puso Tiaré Scanda.