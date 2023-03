Decepciona en taquilla

´ Shazam! Fury of the Gods " decepcionó en la taquilla estadounidense este fin de semana al recaudar 30.5 millones de dólares siendo exhibida en 4.071 cines.

"Shazam! Fury of the Gods" no logra un buen debut en cines.

LA DIRECCIÓN

Dirigida por David F. Sandberg, "Shazam! Fury of the Gods" volvió a contar con las actuaciones de Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody y Djimon Hounsou, y añadió a Helen Mirren, Rachel Zegler y Lucy Liu. Los críticos, que por lo general aprobaron la primera versión, no quedaron muy impresionados con ésta. La película tiene una calificación de 53% en Rotten Tomatoes.

Pero el público fue más tolerante, al darle una calificación de B+ en CinemaScore. Especialmente, el público joven fue más entusiasta.

"Shazam! Fury of the Gods" tuvo un presupuesto de producción reportado de 125 millones de dólares, excluyendo costos de mercadeo y promoción. El departamento DC de Warner Bros. ha estado reestructurándose los últimos meses. Los nuevos directores James Gunn y Peter Safran buscan una nueva senda para el DC Universe con un nuevo "Superman" en 2025. "Shazam! 2"era una de las películas que quedaba de la jefatura vieja, junto con "The Flash" que viene en junio y "Aquaman" que viene en diciembre.

De segunda quedó "Scream IV", en su segundo fin de semana en los cines. La película de terror disminuyó 61% en comparación con su estreno y añadió 17,5 millones de dólares, con lo cual su total doméstico asciende a 76 millones de dólares.

En su tercer fin de semana, "Creed III" recaudó otros 15,3 millones de dólares y ocupa el tercer lugar de la cartelera. El filme, dirigido y estelarizado por Michael B. Jordan, lleva un acumulado de 127,7 millones en Norteamérica.

TOP 10

1. "Shazam! Fury of the Gods" - $30.5 millones.

2. "Scream VI" - $17.5 millones.

3. "Creed III - $15.4 millones.

4. "65" - $5.8 millones.

5. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" - $4.1 millones.

6. "Cocaine Bear" - $3.9 millones.

7. "Jesus Revolution" - $3.5 millones.

8. "Champions" - $3 millones.

9. "Avatar: The Way of Water"- $1.9 millones.

10. "Puss in Boots: The Last Wish" - $1.5 millones.