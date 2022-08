Subastarán colección de joyas y relojes de Elvis Presley

Alrededor de 200 artículos, incluidos anillos de oro con incrustaciones de joyas, mancuernillas, relojes y cadenas, entre muchos otros productos, fueron reunidos tras varios meses por GWS Auctions.

En la colección que se subastará se incluye también una la guitarra V-2 tocada por Presley durante su famoso especial de televisión de 1968; está cotizada en 750 mil dólares.

El anillo Diamond 'First' de 9.81 quilates de Presley también figura en la lista, por una oferta mínima de 500 mil dólares. Asimismo, se añade su anillo de león de 18 quilates, que usó en su documental Elvis: That's The Way It Is; su precio a la venta es de un mínimo de 25 mil dólares.

Priscilla Presley apoya totalmente la subasta

El resto de accesorios, incluidos relojes, anillos y collares, se cotizan en su mayoría entre mil y 10 mil dólares. Muchas de las piezas fueron donadas por Priscilla Presley, aunque ella no las posee directamente.

Se desconoce la estimación total de la colección, cómo y dónde fue recuperada, así como la identidad de su propietario original durante todos estos años.

Priscilla Presley señaló a Reuters que apoya la subasta en parte porque está cansada de ver "tantos artefactos falsos de Elvis a la venta".

"Hay tantos productos por ahí que no son auténticos en absoluto y eso me preocupa. Quiero saber con certeza que eso irá a alguien que lo cuidará, lo amará", puntualizó Priscilla Presley.

Otra que no es segura hasta el momento es si la subasta será privada o estará abierta al público. El evento se llevará a cabo en Los Ángeles, California, en el Hotel Sunset Marquis este 27 de agosto.