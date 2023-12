Avanza en solitario

Ciudad de México

Poco a poco, la paleta de colores que ilumina la etapa como solista de Gil Cerezo se empieza a revelar.

Hace dos meses, el regio lanzó su primer sencillo, "El Amor Viene con Pelos", un tema de amor puro que mezcla el soul y los sonidos electrónicos e invita a bailar a quien lo escucha.

Para darle continuidad a su debut sin sus compañeros de Kinky, ahora lanza "Ya Fue", canción en la que se refiere al amor que voló, en un tono que abraza la melancolía.

"Dentro de Kinky a lo mejor no tenía tanto la oportunidad de bajarme del baile, y en esta ocasión tengo más oportunidad de expresarme sin tener que cumplir una cierta línea", explicó el cantante.





"Me gusta la parte oscura, triste, azul. Son sentimientos humanos que, lógicamente, ves reflejados a la hora de sentarte ante el piano. Esta canción fue de las primeras que compuse de lo que va a ser todo el álbum. Esta pieza refleja un poquito esa parte de soledad que todos vivimos en la pandemia, cuando la escribí".

Con toda la intención, expresó, su interpretación se tornó melancólica y triste. El track ya está disponible en plataformas, así como el video en su canal de YouTube, que grabó en la ex Hacienda del Muerto, en el municipio de Mina, Nuevo León, que destaca por sus ruinas de adobe. Él mismo dirigió el clip.

"Estas canciones reflejan mi necesidad de seguir haciendo música, entre comillas, diferente; haciendo música que no existe en la radio. Tocar, a veces, temáticas que no son tan comunes. Toda esa parte de explorar la música que no es convencional es lo que más me llama la atención", aseguró.

De naturaleza independiente, agregó el cantautor, su música está alejada de lo comercial. La describió como "soul indie" combinada con la vibración electrónica.

"Me gusta esa parte de explorar, creo que tiene mucha alma dentro del espíritu de las canciones, tanto como en el estilo musical. En los próximos temas se verá más reflejada esa parte soul, pero no deja de sonar electrónica, de hacerte mover un poco el cuerpo, a pesar de que no es una danza tan locochona como la que causa Kinky", afirmó.





"Te aseguro que me estoy divirtiendo mucho teniendo el control total. A lo mejor haces más tonterías, pero me divierto más. No tengo que estar encasillado o limitando el proyecto a una ideología colectiva, me siento más libre en este proyecto. Estoy disfrutando el proceso de componer, de colaborar con gente ajena, de elegir los vestuarios y las temáticas de los videos".

Lo que más le encanta de su proyecto es la creatividad que explota a la hora de dirigirse a sí mismo. El proceso es más complejo y arriesgado, dijo, pero lo deja mostrarse totalmente como es él.