Preocupa a fans foto de Victoria Ruffo en silla de ruedas

La actriz de Corona de Lágrimas comentó que tiene seis hernias que hacen que no pueda caminar mucho ni rápido.

"No los espanto, lo que pasa es que fíjense que tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales, entonces cuando hay que caminar mucho no puedo; entonces prefiero yo desde ahorita ir en carreritas con la silla de ruedas. Lo que no puedo es caminar distancias muy largas y a veces te ponen aquí distancias casi hasta el avión", dijo a los medios de comunicación.