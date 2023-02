Casandra Ascencio presume su figura en redes

Más de 26 mil personas le dieron "Me gusta" al look de Asencio y fueron casi 300 internautas que le dejaron un mensaje de halago. "Cómo me encantas. Ese outfit se te ve increíble. Te amo por siempre", fue el mensaje de su amado, el deportista de lucha libre Christian Anguiano.

"Hermosa modelo", "Preciosa", "Te admiro mucho Caz", "Bella", "Que bien te sienta", "Divina" y "Siempre tan linda", fueron otros elogios que recibió la bella basquetbolista de 32 años.

En la imagen se la pudo ver en un parquizado, sentada y muy sonriente, luciendo su six pack de acero.