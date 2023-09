Peso Pluma y Shakira, celebridades que desfilan en premios MTV

CIUDAD DE MÉXICO

A las afueras del Prudential Center, de Nueva Jersey, decenas de luminarias se dieron cita para desfilar por un enorme pasillo rosa que los conduciría a vivir una velada inolvidable.

Una de las primeras celebridades en llegar fue Doja Cat, quien no solo robó cámaras sino que dejó a todos boquiabiertos por su arriesgado atuendo, y es que la cantante eligió un vestido con transparencias que dejaba muy poco a la imaginación, pero que resaltaba su espectacular figura.

Karol G, una de las favoritas para conseguir más de un galardón, también se paseó por la alfombra, luciendo un elegante vestido en tonos beige con brillos y transparencias que combinaban a la perfección con su cabellera. La colombiana compite con la canción "TQG" que lanzó en colaboración con Shakira.

Hablando de la intérprete de "Hips don't lie", ella también hizo su aparición ante la prensa, enfundada en un destellante traje dorado , maquillaje y peinado completamente natural pero eso sí, el apoyo del público para alzarse con uno, o varios, premios. Cabe recordar que la cantante se ha visto en medio de la polémica por su vida amorosa, pues tras su truene con Piqué ha sido relacionada con varios famosos, entre ellos el piloto de la F1 Lewis Hamilton.

Otra de las nominadas, Selena Gomez, brilló a su paso por la alfombra. La nominada a Mejor Colaboración gracias a "Calm Down", llegó en un espectacular vestido rojo con transparencias y una abertura en la pierna. Gomez, además, acaba de estrenar su nuevo sencillo "Single soon" el cual ha despertado sospechas de que podría estar dedicado a su expareja, The Weeknd.

México también estuvo muy bien representado gracias a Peso Pluma, quien dejó atrás su estilo relajado por uno mucho más elegante, gracias a un traje en tono marfil que hacia juego con sus botas. lo único que resaltaba, además de su peculiar y ya característico peinado eran sus lentes oscuros y los tatuajes que llegaban a asomarse por debajo de su playera. El exponente de corridos tumbados se presentará en el escenario esta noche.

La reina indiscutible de este 2023, Taylor Swift, así como Bebe Rexha, Cardi B, el grupo Maneskin y Nicki Minaj fueron algunas otras de las celebridades que deslumbraron a su paso.