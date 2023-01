Tiffany y Nike colaboran en nueva versión de los Air Force

Los Air Force 1 1837 están hechos de ante negro de primera calidad, llevan un Swoosh Tiffany Blue® y detalles plateados sobre cada talón, en lengüeta lleva la elegante firma de Tiffany & Co., y en los costados resalta el conocido logo de Nike .

CIUDAD DE MÉXICO

Tiffany & Co. también lanzará una colección de productos de plata inspirados en la colaboración, como un silbato, un calzador, un cepillo para zapatos y un dubrae para los cordones Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 de plata.

Los Air Force 1 1837 estarán disponibles desde la talla 20.5 cm hasta la 33.5 cm, están a la venta en las tiendas físicas de Tiffany & Co., Tiffany Flagship Next Door y Tiffany & Co. SoHo, en Nueva York y en todo el mundo en la aplicación SNKRS de Nike, su precio será de 400 dólares.

Los accesorios de plata podrán ser adquiridos en Tiffany.com en Estados Unidos, y su precio va de los 250 a los 475 dólares.