Acusan a Kim Kardashian de alterar fotos familiares de Navidad

Cabe mencionar que, desde hace un par de años, Kris Jenner, la matriarca de la familia pasó la batuta de anfitriona a Kim Kardashian, para que ella se convirtiera en la nueva organizadora de esta celebración, por lo que la empresaria de 42 años se lo toma muy en serio.

De hecho, las hermanas Kardashian-Jenner acordaron que este año vestirían de dos colores; rojo y blanco, ambos representativos de las fiestas decembrinas. Mientras que Kylie, Kourtney y Kim vistieron atuendos alusivos al color blanco, Khloé, Kendall y Kris se enfundaron en vestidos rojos.

Fue así que Kim K se dedicó a subir diferentes publicaciones llenas de fotografías de la Noche Buena, en las que presentó en exclusiva su nuevo look, pues por nueve meses abandonó su característica cabellera oscura para teñirse como rubia platinada y, más tarde, utilizar un tinte rubio cálido, ahora luce el cabello con el que siempre la hemos conocido, desde que debutó en "Keeping up with the Kardashian".

Y aunque la socialité luce espectacular con su nuevo look, hubo un aspecto más desconcertante en el que sus seguidores prestaron atención; se trató de la fotografía familiar de Navidad, donde Kris Jenner y sus hijas posaron juntas para desearle felices fiestas a sus seguidores.

Pese a que la publicación ha alcanzado más de cinco millones de reacciones, los comentarios en la instantánea no son muy positivos.

Entre las y los seguidores de Kim las especulaciones acerca de que las fotos de la Navidad de las Kardashian habían sido sometidas a un excesivo retoque no se hicieron esperar, pues sus fans aseguraron que la foto estaba tan editada que daba la impresión de que ninguna de ellas se encontraba en la misma reunión y que, en cambio, habían logrado la foto grupal gracias a las bondades del Photoshop

Algunos de sus comentarios expresan: