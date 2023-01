Sufre accidente en moto

LESIONADO

"Ese fue el primer accidente. ¿ok? Luego, la semana pasada, me tiraron de la motocicleta. Así que tengo una clavícula rota. Tengo dos costillas rotas. Tengo dos rótulas rotas", informó Leno sobre sus nuevas lesiones.

El accidente ocurrió el 17 de enero, mientras montaba una motocicleta Indian de 1940, notó que el vehículo tenía una fuga de gasolina, planeaba detenerse para revisar la falla.

"Doblé por una calle lateral y atravesé un estacionamiento y, sin que yo lo supiera, un tipo tenía un cable colgado en el estacionamiento pero sin una bandera colgando", narró.

DISCRETO

"Entonces, ya sabes, no lo vi hasta que fue demasiado tarde. Simplemente me rompió y, ¡boom!, me tiró de la moto. La moto siguió andando, y ya sabes cómo funciona eso".

Leno declaró que no había informado sobre este nuevo accidente por la cobertura médica que desató el percance anterior. También aseguró que se encuentra bien y que continuará trabajando en sus próximas presentaciones