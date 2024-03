Blink-182 reúne a 85 mil personas en su primer concierto en México

CIUDAD DE MÉXICO

El regreso de Blink se ha convertido en una espera interminable para sus fans en México, ya que a pocas semanas de que el año pasado volvieran a nuestro país, Travis Barker -el baterista- dio a conocer que, por una severa fractura en uno de sus dedos, tendrían que posponer su visita.

Esta noticia marcó la decepción en gran parte de sus seguidores que, molestos, manifestaron su inconformidad cuando la banda se presentó en el Festival de Coachella, sólo 20 días después, cuando la lesión de Barker seguía sensible.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la agrupación anunciara que ya tenía nuevas fechas para volver a nuestro país, en abril de este año, y aunque, en principio, un gran número de sus fans se desinteresaron de conservar sus boletos y pidieron el reembolso a Ticketmaster, Blink vendió casi todos los pases a sus conciertos, a tal grado, que anunciaron una nueva fecha.

Y ayer, la banda volvió a pisar tierras mexicanas, cuando subió al escenario "Tecate Light", en punto de las 00:00 horas, luego de que el ex One Direction, Louis Tomlison abandonara el escenario del "Tecate pal norte", asegurando que, estaba ansioso por ver la actuación de la banda de rock, lo que causó la ovación de la audiencia.

"Quiero ver a Blink-182 después de haber hecho mi trabajo, será muy bueno poder disfrutar un poco de música en vivo", dijo el músico británico.





Esto provocó que, en correspondencia, Mark Hoppus, el bajista y segunda voz de la banda, pidiera un aplauso para Tomlison.

Así, a lo largo de una hora y media, la banda revivió algunos de sus más grandes éxitos, lo que generó nostalgia entre sus seguidores, pues muchos de ellos, derramaron lágrimas tras la gran espera que tuvieron que atravesar no sólo para que la banda volviera a nuestro país, sino que lo hiciera con Tom DeLonge, guitarra y voz principal- que abandonó la banda en diferentes ocasiones.

Entre los temas que Blink interpretó, se encuentran "All the small things", "The rock show", "Anthem Part II", unos de sus mayores éxitos; también tocaron algunos de sus sencillos más recientes como "Dance with me" y "One more time".

Pero el tema que más euforia causó fue "Always", tema que lanzaron en 2005, y que muy pocas veces tocan en sus conciertos, lo que provocó que el público agradeciera a través de redes sociales que la banda removiera todos los recuerdos que les produce esta canción.

Otro de los momentos épicos fue cuando Hoppus contó a sus fans regias y regios que lo primero que supo acerca de lo que sucede en Monterrey, es que hay quienes sostienen relaciones sexuales entre primos, sin que los lazos consanguíneos sean un impedimento, lo que desató las risas de todo el público.

"Lo que escuché acerca de Monterrey, es que todos aquí les gusta cog*r entre primos, ¿esto es verdad?", expresó.

Tom no se quedó atrás y, mientras interpretaban "Always", dijo a todo volumen la frase "Ching* tu padre".

Ahora, Blink-182 viajará a la Ciudad de México para ofrecer cuatro conciertos; el 2, 3, 5 y 6 de abril en el Palacio de los Deportes.