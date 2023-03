Brilla Camila Sodi en alfombra de 'Sin Huellas' en Madrid

MADRID, España

"Estoy feliz, me dieron hasta escalofríos porque vivo muy cerquita de aquí y en la mañana que estaba caminando, vi que estaban montando todo y sentí tan bonito

"Estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Me han dicho todos mis amigos españoles que son de los cines más icónicos y los más viejos, tengo mucha suerte de que se estrene aquí", expresó la actriz en entrevista a su paso por una alfombra roja montada fuera del cine.

La serie de acción y comedia sigue a las limpiadoras, quienes, sin saberlo, son involucradas en un asesinato al ser contratadas para dejar impecable la escena del crimen.

Los mexicanos de la serie conquistaron la velada por la presencia de Sodi y de Leonardo Ortizgris, esposos en la serie, quienes invitaron también a sus familiares para que vieran su trabajo.

Si bien posó sola para las fotos, la también protagonista de Señorita Pólvora llevó a sus hijos a la presentación, mientras que Ortizgris fue con su pareja, la actriz Carla Nieto.

"En Madrid hay mucho mexicano pululando, pero hoy mi hijo no, a esta hora está guardadito porque esto va para largo", compartió el protagonista de Los Minutos Negros.

La gala reunió también a las otras estelares, Carolina Yuste y Silvia Alonso, que destacaron el gusto que fue trabajar con Camila Sodi.

"Camila es espectacular, es una actriz increíble, de hecho yo digo todo el rato que mi personaje lo ha creado ella por mi reacción a lo que me daba. Es generosa, es espectacular.

"Encima siento que me llevo alguien fuera del trabajo, he aprendido muchísimo de ella, creo que tiene la capacidad de expandir su mente y no limitarse, eso me ha hecho aprender muchísimo", dijo Yuste.

El elenco de la serie ya se alista para hacer promoción en México, por lo que en unos días varios actores volarán para presentar su programa.