Celebra 'Kiko' su cumpleaños 79 en gira del adiós

Con un mariachi y pastel, fue como sus compañeros y audiencia festejaron otro año de vida al actor conocido por su participación en el programa El Chavo del Ocho.

"Estoy bien de salud, me siento bien y quiero decirle adiós a mi público cómo se debe. Yo no quería hacerlo, pero el hijo de Don Ramón (Valdés) fue el que me convenció, yo no quería ir por la edad.