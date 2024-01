Peso Pluma se presentará en Festival Viña del Mar

CIUDAD DE MÉXICO

Desde el gobierno y otros sectores se levantaron voces en contra del espectáculo del popular artista mexicano que asocian con la narcocultura.

El artista de 24 años es el exponente más conocido de los corridos tumbados, versiones modernas -con influencias del rap y el reggaetón- de los tradicionales corridos mexicanos, los cuales desde ya hace años vieron surgir al subgénero de "narcocorridos", que le cantan a los líderes del narcotráfico y a la violencia de sus carteles.

"Pa' chambear con don Iván/ Soy de la gente del Chapo Guzmán/ No me muevan que me puedo enojar/ Me les presento, soy El Gavilán", reza una de las letras interpretadas por Peso Pluma e inspiradas en ese gran capo narcotraficante mexicano, preso ahora en Estados Unidos.

En octubre, debió cancelar un show en la ciudad mexicana de Tijuana ante amenazas de muerte por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lo relaciona con sus enemigos del Cártel de Sinaloa.