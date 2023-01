Interpretará el himno en el Super Bowl LVII

Troy Kotsur, interpretará el himno nacional en lenguaje de señas estadounidense a nombre de Asociación Nacional de Sordos, mientras que Colin Denny, un nativo americano sordo hará la interpretación de "America the Beautiful" y la intérprete sorda Justina Miles actuará junto a Sheryl Lee Ralph en "Lift Every Voice and Sing".

Como ya se ha informado, Rihanna será la encargada de animar el show de medio tiempo el próximo 12 de febrero.