Se cae en el escenario

Ciudad de México

Danna Paola se presentó este sábado en el festival "Fiestas de octubre", en Guadalajara, y aunque su actuación marchaba viento en popa, la cantante sufrió una caída que le produjo sangrado en una de sus rodillas, sin embargo, ni el dolor fue mayor que su voluntad de continuar con el show, pues en ningún momento se detuvo, pues mientras la auxiliaban limpiando la herida, la joven se puso a conversar con sus fans y hasta les dio consejos de amor.

Y aunque su presencia en el escenario superó expectativas, Danna sufrió una caída que le produjo sangrado en una de sus rodillas y rupturas en sus medias, lo que no impidió que la cantante de 28 años continuara con su actuación, pues hasta destacó que su prenda rasgada iba acorde con la temporada: "Pero no importa, es Halloween", comentario que produjo la euforia de sus fans.

A pesar de que la artista no se detuvo, sí solicitó la asistencia del parte médico del evento, cuando dijo: "¿Me pueden pasar un alcoholcito para mi pierna?". En ese momento, le pidió a la audiencia que le dieran "un segundito" en lo que llevaban a cabo la curación, pero ni en ese momento, la cantante, pues si bien no siguió cantando, no dejó de interactuar con su público y comenzó a contarle algunas de sus anécdotas más