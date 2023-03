Preocupa a William y Kate rol de su hijo en coronación de Carlos III

"He escuchado de mis contactos que hay un poco de discusión sobre si George debería desempeñar un papel más formal. Escuché que Kate y William están preocupados de que sea demasiado para él", dijo el autor Gilded Youth, de acuerdo con el diario "Daily Express".

"Así que he oído que hay un debate muy feroz en este momento sobre cómo hacer eso. Y, por lo que he oído, aún no se ha decidido".