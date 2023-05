Alfredo Adame se pone en contra de su hijo Sebastián y lo desconoce

A un mes de lo sucedido, el conductor dijo para el programa "Chismorreo" que su hijo era un mentiroso y que le importaba un bledo lo que pensara sobre él.

Adame negó que no haya apoyado a Banquells respecto a sus preferencias sexuales: "Es un muchacho frustrado y amargado a la que la madre le echó a perder la vida, se la tiró al caño. Le hizo igual que a los otros dos, los otros dos en otros sentidos", externó. Recordemos que Sebastián fue producto de la relación del también presentador de televisión con Mary Paz Banquells.

Asimismo, el artista se deslindó totalmente de su hijo y lo desconoció asegurando que no tenía su sangre.

"No es mi hijo, no tiene nada que ver conmigo, no lleva mi sangre, no es hijo de Alfredo Adame. Lo que diga y lo que haga me viene valiendo un sorbete, lo que le pase me viene valiendo un reverendo pepino", continuó.