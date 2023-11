Peso Pluma visita el museo de Frida Kahlo en compañía de Nicki Nicole

CIUDAD DE MÉXICO

Luego de que los famosos estuvieran en medio de las especulaciones dado que no eran claros en si mantenían una relación amorosa, pues primero se les vio en los premios Billboard con una actitud sospechosa, posteriormente confirmaron su amor con un tierno beso en el escenario del Pepsi Center de la Ciudad de México, en el que el pasado fin de semana la artista dio un show.

Tras ello, la pareja han decidido dar un pase por la ciudad, una de sus más recientes apariciones fue un recorrido por el exclusivo centro comercial de Polanco, rodeados de un impresionante dispositivo de seguridad, pero los gestos románticos habrían dado una nueva escalada, ya que al parecer el famoso no habría escatimado en pagar miles de pesos a cambio de que abrieran el Museo de Frida Kahlo, la conocida Casa Azul, ubicado en Coyoacán, para recorrerlo junto a la artista argentina por la noche. Según reporta el programa "Chisme no like", el cantante de corridos tumbados pagó la suma aproximada de 70 mil pesos para que el recinto abriera en lunes, que es el día que permanece cerrado al público.

La pareja incluso habría sido recibida con bocadillos y bebidas como sushi, champagne, entre otros alimentos. En el video presentado se observa al famoso con su equipo de seguridad y rodeados de camionetas, vistiendo un conjunto negro, mientras que Nicki lució una blusa roja de tirantes. Entraron al museo protegidos con ocho guardaespaldas y la otra parte se quedó fuera del recinto.

Ambos habrían dado un recorrido de al menos una hora, posteriormente salió Nicki custodiada por un hombre. El próximo sábado 11 de noviembre, el cantante se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México.