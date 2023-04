Toque femenino en Cannes

Los Ángeles, California

El director artístico de Cannes, Thierry Frémaux, y la presidenta Iris Knobloch, quien asumió el cargo el año pasado en lugar de Pierre Lescure, anunciaron una lista repleta de directores internacionales de renombre, junto con algunas caras nuevas, en una conferencia de prensa en París. El Festival Internacional de Cine de Cannes se llevará a cabo del 16 al 27 de mayo.

Entre las 19 películas seleccionadas para la prestigiosa competencia de Cannes se encuentran el homenaje de ciencia ficción de Anderson "Asteroid City"; "Perfect Days" de Wenders; "Monster" de Kor-eda; "La Chimera" de Alice Rohrwacher; y "May December" de Haynes, un romance con Natalie Portman y Julianne Moore.

Junto a Rohrwacher, la directora italiana de "Happy as Lazzaro", cinco directoras más están en la competencia: La francesa Catherine Breillat con "Last Summer"; la austriaca Jessica Hausner con "Club Zero"; "Anatomy of a Fall" de la francesa Justine Triet; la directora senegalesa-francesa Ramata-Toulaye Sy con "Banel & Adama"; y la tunecina Kaouther Ben Hania con el documental "Olfa´s Daughters".