Campaña de Chanel

Jennie posa glamurosamente en una vivienda tradicional coreana y en calles de Seúl, Corea del Sur con el Chanel 22. Para la marca, ella representa la modernidad del bolso, el estilo de una juventud cosmopolita y vibrante, capturando el latido del mundo.

"Inez & Vinoodh me llaman ´My Girl´. Es reconfortante porque me ven como una mujer joven, no solo como ´JENNIE´ en el centro de atención. Como miembro de Blackpink, estoy constantemente en el centro de atención, pero estas imágenes son una representación precisa de quién soy realmente", dijo Jennie sobre el trabajo de fotografía para la campaña.