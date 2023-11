Vacaciona en Cabo San Lucas

Ciudad de México

En unas fotos el actor de El Precio del Mañana fue captado con su esposa Jessica Biel y sus hijos, Phineas y Silas Randall en el aeropuerto de Cabo San Lucas, lo que llamó la atención, pues una fuente reveló que la pareja no está en su mejor momento tras las comentarios de Spears.

"Las revelaciones publicadas en el libro de Britney no han sido lo mejor para las celebraciones de aniversario de Justin. El hecho de que sea tendencia no ha sido un tema constante de conversación, aunque definitivamente, Justin y Jessica han hablado de él. Y tener que pensar en eso cuando deben celebrar su amor mutuo no ha sido lo más satisfactorio. Ha sido un poco estresante", reveló un allegado.