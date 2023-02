Personalidades desfilan por la alfombra roja de los Premios Grammy

Taylor Swift, quien ya tiene 11 Grammys, ahora está nominada en cuatro categorías, incluida canción del año por "All too well". Ella llegó acompañada de un gran equipo con un top y una falda azul marino llena de brillos. La cantante calmó a los fotógrafos que, al verla desfilar estaban armando un alboroto por tener una imagen de la cantante juvenil más importante de la actualidad.

Por la alfombra también pasó la canadiense Shania Twain, quien en entrevista para EBC, la televisora que transmite los premios en vivo, dijo que buscaría hacer un dueto con Harry Styles.

Mientras que Anitta, la brasileña que está nominada en la categoría mejor artista nuevo, habló de cómo fue lidiar con la idea de que la industria estadounidense la considera un nuevo descubrimiento, mientras que para la audiencia latina ya es una cantante urbana muy reconocida.

"Para mí es como comenzar de nuevo, es una audiencia nueva y es un ejercicio del ego, tu sientes que eres como lo más grande en algo y de repente tienes que comenzar de nuevo y no tengo ningún problema en hacerlo", dijo Anitta.

Lizzo, quien está nominada en cinco categorías, incluyendo álbum del año, llegó con un vestido de seda con flores rojas que le cubría hasta la cabeza, fue bordado a mano de la firma Dolce & Gabbana.

Y para representar a Colombia Carlos Vives y Sebastián Yatra eligieron portar trajes negros brillantes. Por un lado, el intérprete de "Tacones rojos" está nominado a mejor álbum pop latino por "Dharma+", habló de su nuevo álbum con inspiración de The Killers y Vives, quien en la ceremonia hará una presentación musical resaltó las colaboraciones entre cantantes consagrados y nuevos.

"Escogí un camino de la música que siempre me ayudó a experimentar y ahora una nueva generación que me invita a trabajar y estoy feliz de representar mi tierra", dijo el cantante, quien está nominado a mejor álbum latino tropical, por "Cumbiana II".

Otros de los que caminaron por la alfombra fueron Miranda Lambert, Gayle, Bebe Rexha, Heidi Klum y previo a la alfombra en una entrega previa Viola Davis dijo emocionada "He completado mi EGOT", tras ganar como mejor audiolibro, narración por "Finding me", que reúne las memorias de la actriz y productora. Este premio la une a la corta y codiciada lista de artistas con un Emmy, Grammy, Tony y un Oscar.

Marco Antonio Solís, quien está nominado con "Que ganas de verte" al mejor álbum de música regional mexicana, junto a Chiquis Rivera, Natalia Lafourcade y Christian Nodal, dio su opinión sobre los nuevos exponentes del género.

"Unos vienen con mucha seriedad, la música Regis la ha tenido una evolución en sus sonidos muy válida, hay que defenderlo con dignidad. Yo estoy en desacuerdo con canciones que tienen malas palabras o que hablan de temas que no nos enorgullecen, pero hay muchas canciones que han sacado con temas de amor para que suene diferente, más fresco, sin perder la esencia del regional mexicano", dijo Solís.

Al mismo tiempo el cantante Harry Styles, que es uno de los protagonistas de esta entrega llegó con un overol de colores metálicos. Esta noche se espera que cante junto a Shania Twain y que gane alguna de los 6 nominaciones que tiene incluyendo canción y álbum del año.