Marlene Favela:Logra empatía con DÉborah

Marlene Favela guarda en su teléfono muchas capturas de pantalla de comentarios en redes sociales que la hicieron reír sobre su personaje en la telenovela "Me Atrevo a Amarte".

Aunque Déborah es la villana, los televidentes la apoyan tanto que la actriz ha leído que la llaman "patrona", "dueña", dicen que a ella le rezan, esperan que destroce a todos y hasta piden un "deborahcetamol" para empoderarse como ella.

La protagonista de "Gata Salvaje" entiende que el melodrama despierte esas pasiones, ya que ella se dedicó, junto al productor Salvador Mejía, a narrar la transformación de vida que la lleva a obsesionarse con la venganza.

"Este personaje es muy complejo. En la primera parte de la historia yo quería que el público se enganchara, sintiera empatía por su dolor, por su sufrimiento también como madre. Ahora que soy mamá, veo la vida desde otra perspectiva, me hablan de tocar a mi hija y yo me puedo convertir en una fiera.

"Lo que sufre esta mujer es terrible. Lograr que esta mujer genere empatía no es tan fácil, sin embargo, es un reflejo de nuestra sociedad latinoamericana, donde sí hay muchas mujeres maltratadas, engañadas, abandonadas, traicionadas", reflexionó Favela, en entrevista.

En la historia, que se emite por Las Estrellas a las 18:30 horas, la actriz da vida a una jornalera que tiene un romance con el hijo de un rico hacendado y están por tener un hijo.

Pero cuando ella da a luz, le roban a su pequeño y lo cambian por un bebé muerto. Para sembrar más discordia, su enamorado hace una prueba de ADN con el infante y al creer que Déborah lo engañó, la corre de sus tierras junto a sus dos sobrinos huérfanos.

La mujer se casa con un viejo adinerado, lo que le da los medios después para buscar la venganza que juró cobrar.

"Si esto le hubiera sucedido a un hombre en las mismas circunstancias, lo hubieran victimizado de una manera terrible, pero como le sucede a una mujer es más normal, porque la sociedad en la que vivimos estamos más acostumbrados al machismo, al que el hombre puede engañar", dijo la intérprete.

Para la actriz ha sido un gozo salir de la imagen de buena por la que el público la conoce en su mayoría y mostrar que persigue otra madurez en sus roles.

"Conforme he ido creciendo en mi vida personal y en edad, mis personajes también han ido madurando conmigo, es lo interesante de no querer hacer personajes que ya no me corresponden. Ahora quiero hacer personajes que vayan de acuerdo a mi madurez.

"Si me ponen a hacer ahorita Gata Salvaje no tendría sentido, ya no soy la niña de los 20 años que soñaba con el amor. Busco personajes que requieren más carácter, pero todos han sido muy especiales", compartió la estelar, plena en sus cuarentas.

Para retarse más en este papel, Favela rechazó trabajar con apuntador y se aprendió los diálogos para los 85 capítulos, en una grabación que arrancó el 3 de diciembre y culminó apenas hace dos días.

ASÍ LO DIJO

"Lleva muchas connotaciones el personaje (Déborah), por eso es bien interesante. Esta mujer con sus carencias económicas no tenía estudios, y cómo su sed de venganza logra construir un imperio para destruir una familia". Marlene Favela, actriz