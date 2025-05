Frankie Muniz finaliza el rodaje de "Malcolm el de en medio"

A 25 años del estreno de la popular serie "Malcolm el de en medio", Frankie Muniz por fin siente que el título de actor le queda como anillo al dedo. El también piloto de carreras regresará a la televisión con cuatro nuevos episodios del icónico programa, que ya concluyó su etapa de rodaje y contará con el elenco original.

A través de redes sociales, Muniz compartió un emotivo mensaje en el que habló sobre este momento y lo que significó volver al set:

"Otra gran lección que me llevo de esta experiencia es cuánto me encanta ser actor. Nunca sentí que esa etiqueta me encajara oficialmente, pero ahora la llevo con orgullo y espero hacerlo mucho más en el futuro", escribió en la plataforma X.

El actor se mostró conmovido y reconoció que la experiencia fue como volver al "salvaje" mundo de Malcolm, pero esta vez con todo el amor y el caos elevados al máximo.

"Reencontrarme con el elenco, conocer a nuevos personajes, reírme a carcajadas y crear nuevos recuerdos en el set fue como un sueño del que no quería despertar", añadió.

Muniz también dijo sentirse agradecido por la oportunidad de revivir el proyecto y mirar con otros ojos su trayectoria, reconociendo lo mucho que el público sigue queriendo al personaje y a la serie.

"Me entristece mucho tener que despedirme de mi equipo de MITM; los quiero a todos y cada uno de ustedes".

Aunque deseaba compartir una foto grupal del elenco, confesó que Disney no se le permitió hacerlo, así que en su lugar publicó una imagen de la claqueta utilizada en la grabación.

En esta nueva entrega de cuatro episodios, Malcolm -interpretado nuevamente por Frankie Muniz, aparecerá como padre de una niña, papel que estará a cargo de Keely Karsten. La historia mostrará cómo ambos son arrastrados al desorden característico de su familia cuando Hal y Lois insisten en reunir a todos para celebrar su 40 aniversario de bodas.

Linwood Boomer, creador original del programa, también vuelve a tomar las riendas como guionista y productor ejecutivo.

Entre los miembros confirmados del elenco se encuentran Christopher Masterson y Justin Berfield, quienes retoman sus papeles como Francis y Reese, respectivamente. Sin embargo, Erik Per Sullivan, el recordado Dewey, no formará parte de esta continuación. En su lugar, se suma Caleb Ellsworth Clark como el nuevo hermano menor de la familia.