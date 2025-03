Ángela Aguilar recibe premio y habla de las críticas

Visiblemente emocionada, Ángela Aguilar recibió un reconocimiento por los Billboard Women in Music 2025 y, mientras sostenía el galardón en sus manos, se dedició a hablar acerca de las críticas y señalamientos que ha recibido que, pues a pesar de reconocer que no ha sido fácil lidiar con todo ello, la música le ha dado la fuerza para continuar.

A pesar de que la joven se ha mostrado fuerte y, en algunas ocasiones, hasta indiferente a las críticas que ha recibido, a raíz de la relación que comenzó con su ahora esposo, Christian Nodal, ayer abordó la situación mientras se encontraba en un evento en donde se reconoce la influencia de la mujer en la música.

Ángela recibió el premio "Reconocimiento" y, aunque las lágrimas no brotaron por sus mejillas, su emoción fue evidente, pues se animó a hablar de la situación a la que se ha enfrentado desde meses atrás, en los que ha sido señalada como la responsable de que Cazzu y Nodal terminaran su relación.

La joven se sinceró al expresar el dolor que ha experimentado desde que su imagen comenzó a ser hondamente afectada, sobre todo, a través de redes sociales:

"Este premio significa mucho para mí porque este año, sinceramente, casi me rompe; cantar a través de las lágrimas, he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, de una historia que nunca ha salido de mi voz, y aún así, aquí estoy, siga cantando y sigo de pie", dijo mientras recibía el aplauso del YouTube Theatre.