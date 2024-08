Karely Ruiz confirma el sexo de su bebé con emotiva revelación

El pasado sábado 24 de agosto, la influencer Karely Ruiz sorprendió a sus seguidores al anunciar a través de sus redes sociales que está en la dulce espera de su primer hijo.

La noticia fue compartida mediante una emotiva fotografía en su cuenta de Instagram, donde dejó ver la felicidad que siente en esta nueva etapa de su vida.

"El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida. Es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió. No tengo palabras para describir todo lo que siento", expresó la creadora de contenido por medio de una publicación.

Después de sorprender a sus más de 9 millones de seguidores con esta noticia, la modelo reveló, la tarde del sábado, el sexo de su bebé.

A través de una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales, la futura mamá compartió que su primer hijo será una niña, y expresó su profundo agradecimiento a Dios por este bendecido acontecimiento.

"ES UNA NIÑAAAAA, gracias diosssss", se lee en la publicación.

Además, Karely publicó un breve video que capturó el instante en que las bombas de humo utilizadas durante su fiesta de revelación de género estallaron, mostrando una impresionante explosión de color rosa desde una vista aérea. Este emocionante momento dejó claro el entusiasmo y la alegría que rodea el esperado evento.

Asimismo, por medio de sus historias de Instagram, también ofreció un vistazo a la decoración del evento, que incluyó un espectáculo de ballet y una sesión de fotos especial para los asistentes. Cada detalle estuvo cuidadosamente pensado para hacer de la celebración una experiencia memorable y emotiva.

Para la ocasión, Karely lució un elegante vestido corto en tonos dorados, azul y rosa pastel, adornado con dos grandes moños en la parte delantera. El atuendo reflejaba la ternura y la expectativa del momento, añadiendo un toque de sofisticación y estilo a la celebración.