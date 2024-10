Los fans de Taylor Swift disfrutaron de una enorme sorpresa durante el show del "The Eras Tour" de este sábado por la noche en Nueva Orleans, cuando Sabrina Carpenter subió al escenario como invitada especial.

De acuerdo con TMZ, Swift invitó a su colega a unirse a ella a la mitad del espectáculo, cuando ambas cantaron a dueto tres temas: "Espresso" y "Please, Please, Please", de Carpenter, y "Is It Over Now", de Swift.

En un video del show, que se realizó en el Caesars Superdome, se ve a Swift diciéndole al público que Carpenter es "la número uno constantemente" antes de preguntar: "¿Debería llamarla?"

"Está bien, tienen que estar callados, voy a ponerla en altavoz", le dijo Swift a sus fans, antes de simular marcar por teléfono a Carpenter.

"Estoy en un lugar muy ruidoso, de hecho estoy actuando en Nueva Orleans, estoy en The Eras Tour. Sólo quería llamarte y decirte que acabo de cantar un poco de ´Espresso´ y todos cantaron cada palabra muy fuerte. Quería decirte que todos te amamos. Todos te amamos mucho".

Los miles de "swifties" aplaudieron de nuevo mientras su ídola decía en la llamada: "¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás aquí con nosotros? ¿Qué estás haciendo ahora mismo?"

Carpenter respondió que también estaba en un lugar ruidoso con muchas personas, a lo que Swift continuó invitándola a que se pusiera ropa adecuada para bajar al escenario con ella.

Acto seguido, Sabrina apareció desde un hoyo en el escenario mientras Swift comenzaba a tocar "Espresso" con su guitarra acústica.